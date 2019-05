Jorge Javier Vázquez vende su chalet en una lujosa urbanización de Madrid: Las fotos

El piso de Madrid, el primero que puso en venta

El presentador de Telecinco, recuperado y pisando fuerte

Tras sufrir una hemorragia subaracnoidea HSA y ser intervenido de urgencia, Jorge Javier ya está de vuelta en casa y no ha querido dejar sin contestar muchas cosas de las que se han dicho en su ausencia. El presentador ha respondido con una negativa contundente al tema de que él fuera el responsable de la salida de Raúl Prieto de 'La Fábrica de la Tele' o de qué finalmente él no sería presentador de 'Supervivientes'. El hecho de que todas esas mentiras salieran a la luz ha hecho que ahora pase absolutamente de lo que se publica sobre él: "Me ha hecho más libre".