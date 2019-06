Ariadna 'GH' confiesa cómo es su relación actual con Michael tras su cuestionada relación: "Fue una persona especial"

Su relación no llegó a buen puerto y la pareja no terminó en las mejores condiciones. Su ruptura siempre estuvo envuelta en rumores de infidelidad. Sin embargo, siete años después de 'Gran Hermano 12+1', donde Ariadna y Michael se conocieron, la hija de Fortu ha hablado sobre el que fuera su pareja. La exconcursante de 'GH' ha hecho una ronda de 'preguntas y respuestas' en su cuenta de Instagram y ha respondido a todas las dudas de sus seguidores, que se han interesado por su relación actual con Michael: "No hablo con él... pero el pasado, pasado es. Él fue una persona especial para mí y le aprecio y guardo cariño. Espero que sea muy feliz en su vida. Es un buen tipo", ha confesado.