Ariadna 'GH' habla de su angioma en el cerebro: "Estoy más angustiada de lo normal"

La exconcursante de 'GH' se sincera hablando sobre su angioma en el cerebro

Después de confesar hace unos días que tiene un angioma en el cerebro, Ariadna, exconcursante de 'GH', ha hablado más sobre este tema. La hija de Fortu ha compartido la preocupación por esto con todos sus seguidores y ha explicado cómo se siente tras recibir la noticia de que su cita con el especialista ha sido adelantada.

A través de sus 'stories' de Instagram, se ha dirigido así a todos sus fans: "Me han adelantado la cita en mi neurocirujano para este viernes. No sé por qué, pero estoy más angustiada de lo normal durante estos años". La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que normalmente prefiere no acordarse de que lo tiene para no sentir temor, pero el hecho de que se hayan publicado tantas noticias sobre ella ha hecho que sea inevitable pensar en ello, pues lo está "viendo continuamente".

Con la misma sinceridad con la que siempre se muestra públicamente en sus redes, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha lanzado este mensaje: "Esperemos que el viernes me den buenas noticias y, aunque es algo que no va a desaparecer, al menos que me digan que está bien, estable y sin cambios".

La confesión de Ariadna 'GH'

Era tan solo haces unos días cuando hablaba abiertamente de este tema en Instagram. A través de sus 'stories', contaba que se iba al hospital Gregorio Marañón para hacerse una resonancia en la cabeza y aclaraba que tenía un angioma en el cerebro, un problema de salud del que no había hablado con anterioridad. Tal y como señala la RAE, un angioma "es un tumor de tamaño variable, generalmente congénito formado por acumulación de vasos eréctiles y a veces pulsátiles".