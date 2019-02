La divertida reacción de Arturo Requejo al cambio de look de Merche: “Quién es esta”

Merche ha sorprendido estrenando nuevo color de pelo. Después del radical cambio de look de la cantante, su chico, Arturo Requejo , ha confesado la divertida reacción que ha tenido al ver a su chica con el pelo rubio. Así lo ha contado el exconcursante de ' Gran Hermano ' a través de sus redes sociales.

A punto de estrenar su nuevo single, la cantante ha sorprendido a todos sus seguidores con un radical cambio de look. Con una melena rubia, Merche ha dejado atrás el rollo surfero y ha vuelto al look platino con el que cosechó muchos de sus grandes éxitos. "Buenos días. Así estamos #cambiodelook", ha comentado la cantante, muy emocionada por su gran cambio.

Un cambio de look muy esperado a la vez que aplaudido por sus seguidores, que no han dudado en decirle a la cantante lo guapa que está con su nueva imagen. "Siempre te sentó genial el rubio, qué ganas tenía de que cambiaras de look", han comentado algunos usuarios de Instagram.