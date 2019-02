Noemí Merino 'GH' anuncia que está embarazada con una foto: “Espero que me entiendan”

La exconcursante de ' Gran Hermano 12+1' ha dejado sin palabras a todos sus seguidores comunicando por sorpresa que está embarazada. Noemí Merino ha querido explicar por qué no lo había contado hasta ahora y ha compartido una foto de su tripita de embarazada por primera vez.

Con una fotografía de su tripita y para sorpresa de sus seguidores, Noemí Merino ha comunicado la noticia a través de su propio perfil de Instagram. La exconcursante de 'GH' ha adelantado que va a explicar mejor los motivos por los que lo ha escondido durante este tiempo: "Hace un mes ya estaba así. No se pierdan la entrevista íntegra este viernes en @biosferatv. Contaré porque tarde tanto en contarlos y las complicaciones de todo el proceso. Espero que me entiendan y me puedan dar algún consejo".