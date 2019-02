Sonia Monroy llora desconsoladamente al salir del hospital: “No puedo ser mamá”

A punto de entrar al hospital, Sonia Monroy ha compartido con sus seguidores, muy nerviosa, lo que estaba a punto de pasar. Muy feliz y aún esperanzada, la exconcursante de ' Supervivientes ' ha acudido a un hospital en Los Ángeles para realizarse una prueba de fertilidad y hacer realidad su sueño de convertirse en mamá. "Estoy muy emocionada, yo voy a hacerme una prueba, esperemos que salga todo bien y si no pues ya está. Hoy he decidido hacerme la prueba de ultrasonido y estoy muy emocionada porque puede que me digan que ya no puedo ser mamá, pero necesito saberlo. Aquí estoy, a punto de que me den el disgusto o la alegría de que todavía puedo ser madre", ha comentado muy impaciente.

Ya a la salida de la consulta, la que fuera concursante de ' Supervivientes ' ha explicado a sus seguidores todo lo ocurrido. "Acabo de salir de la clínica con mi doctor y por mi cara ya os podéis imaginar cuáles han sido los resultados. Dado mi edad, ya no voy a poder ser mamá naturalmente. Así es la vida. Aquellas mujeres que os estáis planteando ser madres, no esperéis tanto", ha contado entre lágrimas Sonia Monroy.

Muy triste por la noticia que acaba de recibir, la exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué no se planteó ser madre y ha asegurado que se plantea ser madre a través de la adopción. "Antepuse mi trabajo y ahora estoy súper arrepentida. No pensé que esto me podía pasar porque yo siempre he querido ser mamá. Quería compartir este momento. San Valentín ha pasado a ser un día muy triste para mí. Lo que me voy a plantear es adoptar, a lo mejor mi destino es ayudar a otro bebé que no tiene mamá. Por último, Sonia ha agradecido a su marido por todo el apoyo que le ha dado en este duro momento: "Siento tanta decepción hacia mí misma. Menos mal que siempre te tengo a mi lado para calmar mi dolor".