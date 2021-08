Aurah Ruiz posa con un misterioso chico tras su ruptura con Jesé Rodríguez

Aurah Ruiz se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace un mes, se hizo pública su ruptura sentimental con Jesé Rodríguez tras enterarse de una nueva infidelidad del futbolista. Además, el delicado estado de salud de su hijo Nyan hace que tenga que estar pendiente de él día y noche. Sin embargo, parece que la exconcursante de 'GH VIP' saca lo positivo de lo negativo y ha disfrutado de una tarde de piscina. Y allí es donde ha posado con un misterioso chico al que no ha mostrado al completo.

Fue la propia Aurah la encargada de anunciar que ya no está con el futbolista. Lo hizo a través de Original Aurah, su canal de Mtmad. Nada más comenzar, la exconcursante de 'GH VIP' explicaba que iba a tener cautela al contar todo lo que había ocurrido con Jesé Rodríguez para que este no tuviera motivos y le interpusiera una denuncia: "Voy a intentar medir cada palabra de lo que diga para que no haya ningún inconveniente". Y es que en su ruptura anterior tuvieron problemas legales.