Aurah Ruiz rompe a llorar y cuenta la verdad sobre la enfermedad de su hijo: "Me cuesta mucho"

“Cuando vi a mi hijo lleno de tubitos no me creía lo que estaba pasando (…) no sabían lo que estaba pasando, no sabían lo que tenía o lo que le iba a pasar…”, ha comenzado señalando la también expretendienta de 'MyHyV', que se ha visto obligada a hacer pausas entre frase y frase al ser incapaz de controlar sus emociones.

Rota de dolor y tratando de reprimir las lágrimas: Aurah Ruiz habla de la enfermedad de su hijo

La influencer ha relatado cómo los médicos comenzaron a hacerle todo tipo de pruebas a su pequeño. “Yo no me movía ni para ir al baño. Me pegaba días, noches…las horas pasaban y yo seguía en la misma posición”, ha explicado Aurah, que ha señalado que por aquel entonces su mayor apoyo era Jesé Rodríguez, el papá de su bebé: “Se tuvo que ir para trabajar (…) me dijo que fuera fuerte pero me dolió en el alma. Lo estábamos pasando los dos tan mal…”, ha recordado, rota de dolor y muy nerviosa y emocionada de revivir frente a la cámara aquellos angustiosos momentos.