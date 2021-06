Azahara 'GH', sorprende a Juanma con un tatuaje de ellos dos: "Beso en la frente del barbitas"

"Lo iba a subir mañana… pero como siempre me pasa …. No soy capaz de esperar para dar una sorpresa", comenta Azahara en sus redes mientras enseña su nuevo tatuaje. "Llevaba tiempo buscando un dibujo vectorizado para tatuarme y mi amigo @dase.es me ha hecho este diseño, con mucho cariño, que he titulado “BESO EN LA FRENTE DEL BARBITAS” con su look de cuando nos conocimos", añade haciendo referencia a la barba que llevaba el padre de sus hijos hace 7 años.

"Hoy precisamente no paraba de llamarme para saber cómo estaba y yo queriendo guardar el secreto. He aprovechado que está en Valencia para que “no me pillase” y he tenido que decirle chiquillo no me llames más que estoy con una cosa de sorpresa. Ya sabes que te quiero mucho, ten cuidado a la vuelta a casa", concluye la cofundadora de 'La mar de bien', el negocio de surf que tiene la pareja montado en Málaga.