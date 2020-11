Benji y Laura Matamoros, enamorados: la historia de amor ‘virtual’ entre una influencer y un chef

- Repasamos la relación entre la exganadora de ‘GH VIP’ y el empresario, imagen a imagen

Laura Matamoros y Benji han formado una bonita familia con el pequeño Matías

Miles de ‘likes’, cientos de comentarios y casi un millón de seguidores. Nadie puede poner en duda la popularidad de Laura Matamoros en redes sociales. Aunque ahora se dedica en cuerpo y alma al mundo de Instagram, la hija de Kiko Matamoros y Marian Flores era uno de los rostros que causaban sensación en los programas de Telecinco hasta hace no tanto. Su relación junto a Benji es la historia de amor entre un chef y una influencer (actual) que está pasando por su mejor momento -con hijo (el pequeño Matías) incluido-.

La andadura televisiva de la hija del colaborador de ‘Sálvame’ comenzó ‘oficialmente’ en 2016, cuando aterrizaba en ‘GH VIP 4’ conquistando a la audiencia y convirtiéndose en la flamante ganadora. Tras su salida del ‘reality’ y probar suerte en ‘Supervivientes 2017’, donde tuvo que conformarse con la medalla de bronce, la ‘influencer’ se convirtió en una de las habituales en los platós de ‘GH’, ‘Supervivientes’ y hasta en el de ‘MyHyV’, donde ejerció como asesora del amor. Sin embargo, decidió dar un inesperado giro en 2019, cuando anunció que no renovaba con el programa de citas y abandonaba el mundo de la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 30 Oct, 2018 a las 2:57 PDT

Giro de 180 grados

El principal motivo de la ‘huida’ de Laura no fue otro que centrarse en su carrera como ‘influencer’. La imagen de la hija del colaborador interesaba (y mucho) a las marcas y quería tomar distancia de las polémicas que rodeaban a su mediática familia. Sin embargo, el 2019 de la madrileña no solo estuvo marcado por este cambio profesional, incomprensible para muchos, sino también por su sonada ruptura con Benji Aparicio.

Nueva ilusión ‘anónima’

Laura y Benji comenzaron su historia de amor en verano de 2016, después de que la ‘influencer’ rompiera su noviazgo con Miguel Maristany. El ‘desconocido’ nuevo chico de Laura Matamoros era cocinero y propietario de su propio restaurante, Noname Bar, con nuevos proyectos empresariales en mente, cuyos avances compartía la propia Laura con sus miles de seguidores a través de las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benji👊 Aparicio (@benjiaparicio) el 31 May, 2016 a las 1:54 PDT

A pesar de la lluvia de rumores, decidieron no hacer pública su relación hasta octubre de ese mismo año, cuando Laura quiso hacer cómplices a sus fans de esta nueva ilusión con un romántico mensaje en la Red, acompañado por una bonita instantánea de ellos: “Porque para mí eres esencial en este camino. Dame fuerza. Porque esta fue la primera... porque el amor de verano, se convirtió en el mejor amigo del mundo. Te quiero como nada. A por todas mi amor. LO MEJOR”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 15 Abr, 2017 a las 12:31 PDT

¡Vuelta al mundo!

Aunque tuvieron “que separarse casi tres meses por la participación de la ‘influencer’ en ‘Supervivientes 2017’, la pareja recuperó el tiempo perdido tras la salida de Laura del ‘reality’. Laura y Benji se embarcaron en unas vacaciones de ensueño en las que recorrieron diferentes países del sur de Asia, como Tailandia, Camboya y Vietnam.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 9 Ago, 2017 a las 1:43 PDT

La madrileña documentó esta romántica escapada y el momento de felicidad que estaba viviendo junto a su chico, del que estaba plenamente enamorada. “Love you, my friend. ¡¡¡¡¡Más que a los filetes empanaos con patatas fritas!!!!!”, escribía la hija del colaborador de ‘Sálvame’ junto a una romántica imagen de la pareja en una paradisíaca playa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 14 Ago, 2017 a las 3:24 PDT

No obstante, esta particular vuelta al mundo de los novios no solo tuvo parada en el continente asiático. Benji y Laura también disfrutaron de los placeres del país vecino, Marruecos, y compartieron su felicidad con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 27 Sep, 2017 a las 7:57 PDT

Nuevo miembro en la familia y… ¡Embarazo!

A pesar de llevar poco tiempo juntos, Laura y Benji vivieron con intensidad su relación desde el minuto cero. Tanto es así que, además de dar el importante paso de irse a vivir juntos, el empresario de hostelería hizo a su chica un regalo muy especial, un precioso bulldog al que bautizaron como Indo, en homenaje al sudeste asiático que ambos adoran.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 3 Oct, 2017 a las 5:55 PDT

Pero, las nuevas ‘incorporaciones’ fueron más allá. En septiembre de 2017, tan solo un año después de la confirmación del noviazgo, Lydia Lozano soltaba un ‘bombazo’ en ‘Sálvame’ que hizo correr ríos de tinta: Laura Matamoros y Benji Aparicio estaban esperando su primer bebé. Una inesperada noticia que, más tarde, confirmó la propia ‘influencer’, asegurando que, aunque no era buscado, estaba muy contenta y que no tenía ninguna duda de que su chico iba a ser un “padre ideal”. “Love you, papi”, escribía la madrileña en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 15 Nov, 2017 a las 5:12 PST

¿Final del cuento de hadas?

Aunque con la llegada del pequeño Matías, en mayo de 2018, lo de Benji y Laura parecía un cuento de hadas, tanta velocidad acabó pasando factura a la pareja, quien decidió poner fin a su relación a principios de 2019. La sobrina de Mar Flores fue la que dio el paso y explicó los motivos de la ruptura a la revista ‘Lecturas’: “Ha sido muy rápido todo, ha sido inesperado todo... Yo creo que también nos ha pasado factura el que haya sido todo tan rápido. Sé que Benji como amigo me cae bien, por el momento no tengo problema. Es solo que no siento nada por él como pareja. Además, Benji es el padre de mi hijo, no es lo mismo que romper con una pareja normal".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 20 May, 2018 a las 11:09 PDT

Tras romper con Benji, Laura Matamoros continuó volcándose en su trabajo como ‘influencer’ y, además, no tardó en encontrar una nueva ilusión. El afortunado era Dani Illescas, un guapo ‘influencer’ al que conoció en noviembre de 2018 durante un viaje de trabajo a Bahamas. Como buenos ‘instagramers’, ambos compartieron con sus fans la ilusión de los primeros meses de amor, en los que no faltaron escapadas, viajes de lo más románticos y mucha belleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐄𝐋 𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐂𝐀𝐒 (@danielillescas) el 14 Ago, 2020 a las 12:39 PDT

Pero, el amor entre la pareja se ‘agotó’ rápido y el ‘unfollow’ (¡entre dos ‘influencers’!) fue la prueba definitiva de ruptura.

Cuarentena en familia y un secreto a voces

Se dice que donde hubo fuego, quedan cenizas. Y así ha sido entre Laura y Benji. La cuarentena ha marcado un antes y un después en la vida de la pareja, que ha decidido dar una segunda oportunidad a su bonita historia. Aunque meses antes del confinamiento se especulaba con una posible reconciliación, no fue hasta el decreto del estado de alarma cuando se pudo ver a la pareja viviendo bajo el mismo techo, en un chalet en el que pasaron las semanas más complicadas de la pandemia junto al pequeño y la familia del chef. Por supuesto, esta reconciliación también fue más que evidente en Instagram, donde Laura compartió imágenes sonriendo de nuevo junto al empresario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores) el 10 May, 2020 a las 11:52 PDT

Benji tampoco se ha podido resistir a compartir fotografías con su chica, con mensajes que dejan claro que la relación va viento en popa: “Amor sin límites”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benji👊 Aparicio (@benjiaparicio) el 26 Jul, 2020 a las 1:50 PDT

No cabe duda de que, en este tiempo en el que han estado separados, Laura y Benji han podido detenerse para pensar sobre lo que realmente quieren y han decidido retomar el noviazgo que, con tanta intensidad, comenzaron hace ya más de cuatro años.