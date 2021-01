A corazón abierto, el ex de la que fuera ganadora de ‘Supervivientes’, con la que tiene una hija en común, ha explicado que ha encontrado a “una persona” que le “alimenta el alma”. “Estoy en esa fase de ilusión, en esa fase de que me ha dado vida, de que me rejuvenece”, ha apuntado.

“Lo que duraremos no lo sé, eso no lo sabe nadie, pero de momento estoy contento y tranquilo", ha llegado a afirmar el ex de Terelu Campos. Pese a que aún no le ponemos cara a su nuevo amor, el periodista ha dado algún que otro detalle de su nueva relación.