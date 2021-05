Carla Barber celebra su cumpleaños con una escapada a Lanzarote y sin rastro de Diego Matamoros

A una hora concreta y en el aeropuerto han citado a Carla Barber para que no se olvide nunca de su 31 cumpleaños . La exconcursante de 'Supervivientes' ha puesto rumbo a Lanzarote donde no paran de sucedérsele sorpresas por parte de sus amigos, aunque con una ausencia muy significativa.

La teoría de una gran crisis, e incluso ruptura, sobrevuela a la doctora y Diego Matamoros , pero en esta ocasión no lo han desmentido tan rápido como en otras. Y si primero Carla viajó sola a Gran Canaria, su tierra, para celebrar el Día de la Madre con todos los suyos, ahora llama más la atención que en el cumpleaños que le han organizado sus amigos, él no esté presente en nada.

"Empieza un finde precumple sorpresa", ha escrito ella emocionada sin esperarse todo lo que le estaba por llegar. Desde los primeros regalos, los reencuentros emotivos, la casa llena de globos de Villa Palacio, mucha música y buen rollo para celebrar los '30 + 1' , tal como ella dice. "Os pondré poco a poco las cositas que me vayan pasando porque creo que este cumple va a ser inolvidable", ha dicho Carla Barber y por lo que está sucediendo y ella publicando en sus historias de Instagram, no está nada desencaminada.

El cumpleaños de Carla Barber en una villa de lujo

Para arropar a la exconcursante de 'Supervivientes' no ha querido faltar a esta cita su gran amigo, el artista José Otero que le ha dado una sorpresa al piano: "Más de un año sin vernos, no podía perdérmelo por nada, siempre en las buenas y en las no tan buenas", escribía el joven y estas palabras también sembraban la duda del estado emocional de Carla.