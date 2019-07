Carlos 'GH' le pide matrimonio a Ivy de una manera muy original: "Mejor regalo imposible"

"¡Bonitos! ¡Que Carlos y yo nos casamos! No sabéis lo contenta, ilusionada y emocionada que estoy. Mejor regalo, imposible. La verdad es que no me esperaba que el día de mi cumpleaños me fuera a dar esta sorpresa". Además, la pareja ha adelantado dónde celebrarán el enlace. "La boda será en... ¡Barcelona!", anunciaba la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. Ivy y Carlos regresarán a su país para prometerse amor eterno y estar, así, rodeados de los suyos en un día tan importante como es una boda.