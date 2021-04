La periodista ha relatado un terrible episodio que vivió hace veinte años

Carme Chaparro: "Exponer al monstruo. Las amenazas no se toleran"

El relato de Carme Chaparro ha estremecido a todos. La periodista que siempre ha actuado con total naturalidad tanto a la hora de enseñar su audífono como de hacer pública la enfermedad de Méniére que padece se ha guardado durante muchos años un terrible secreto que ahora ha decidido contar. Lo vivió hace veinte años cuando era presentadora de los Informativos Telecinco y fue un verdadero infierno. Carme sufrió amenazas de muerte y ahora ha reunido el valor para contarlo.

Tras la polémica de las cartas con balas y amenazas de muerte a varios políticos, la periodista ha revivido los duros momentos que ella misma vivió hace años y ha sacado una de las notas de esos terribles recuerdos. En su cuenta de Instagram ha publicado las palabras que le dedicó un acosador que le hizo en su día la vida imposible. Un ejemplo de los muchos anónimos que fue recibiendo en su domicilio y que con el paso del tiempo fueron subiendo de intensidad: de los primeros insultos y vejaciones pasaron después a amenazas de muerte.

"Hoy, tirando cosas viejas, he encontrado esto. El primer capítulo de lo que se convirtió en amenazas de muerte. El hombre que lo escribió, hace casi 20 años, me estará leyendo. Sé que fuiste tú. Y sigues siendo un mierda", ha escrito la periodista, destapando así el particular infierno que vivió hace años y que hasta ahora nunca había hecho público. En la nota que ha dado a conocer se pueden leer frases como "Estás cada día más vieja y pelleja", "un florero con arrugas y celulitis" o "eres una inútil como presentadora".

Unos escritos que tal como ella misma ha relatado comenzaron con insultos y que después pasaron a convertirse en amenazas de muerte. Tanto es así que, aunque Carme ha confesado que al principio no les dio demasiada importancia, después fueron llegando y aportando más datos personales y fue cuando entonces empezó a sentir verdadero miedo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carme Chaparro (@carmechaparro)

"No se lo conté a nadie. Pensé que no se podía hacer nada, pero vomitaba del miedo que tenía", ha recordado sobre este terrible capítulo, así como ha aportado detalles tales como que las notas llevaban escrito su nombre mal intencionadamente y que las cartas procedían de diferentes lugares de España. Fue precisamente ese detalle por el que descubrió a su acosador, tal como ha contado.

El detalle por el que descubrió a su acosador

La escritora de varias novelas y presentadora de 'Mujeres al poder' fue atando cabos. "¿Quién viajaba tanto? Lo descubrí por casualidad, algo después, comiendo un día con una amiga a quien se lo conté. Día tal en Bilbao, Día tal en Valencia. Día pascual en Cádiz. Y resulta que los lugares y las fechas coincidían con la gira promocional de alguien que trabajaba cerca de mí", ha explicado y a partir de ese descubrimiento ha revelado que se "sintió más fuerte".

Ahora con el paso de los años, Carme Chaparro ha hecho un reflexión de cómo actuaría si esto le pasase ahora y el silencio no sería su opción. "Exponer al monstruo. Él no sabe que yo lo sé. Y alguna vez que nos hemos encontrado, porque afortunadamente está muy lejos de mi vida ya, viene a saludarme como un perrito faldero", ha asegurado. Su historia la cuenta ahora porque cree que puede servir a otra mujer y tiene muy claro que hay que tener por máxima que "las amenazas no se toleran".