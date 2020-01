Carmen Borrego arremente contra Edmundo Arrocet y habla de Teresa Campos: "No voy a perdonarle nunca"

La hermana de Terelu Campos ha mostrado su preocupación por la presentadora y ha admitido haberla visto “muy mal por cómo la ha dejado Edmundo”. Desde su punto de vista, el inesperado final “ha sido brutal, desgarrador, una barbaridad”. Era la propia María Teresa la encargada de confirmar en una exclusiva en 'Hola' que Bigote le escribió un WhatsApp para poner fin a su relación, tras el que ella se presenció en la estación de tren. "Cuando mi madre fue a buscarle a Atocha y no lo vi, estaba hundida", asegura Carmen.

Desde su punto de vista, la forma empleada para dejar a su madre ha sido "un acto de cobardía" y asegura que sería capaz de no cogerle el teléfono en caso de que le llamara porque quien hace daño a su madre se lo hace a ella. "Si llego a tener delante a Edmundo lo mato", asegura. Además, ha querido aclarar que el viaje a Chile del cantante no fue el inicio de una ruptura anunciada como se ha estado diciendo.

Carmen Borrego aclara lo ocurrido entre Teresa Campos y Edmundo

En cuanto a la discusión que María Teresa ha confirmado, ha explicado que no fue grave y que fue en una comida en casa por el cumpleaños de él. Sin embargo, considera que el artista no puede haber tomado la decisión de la noche a la mañana, dejando entrever que podría haber estado gestando la idea en su cabeza previamente.

Carmen ha relatado incluso cómo fue el momento exacto en el que su madre le contó que había recibido el WhatsApp con el que se puso fin a su relación. "Entras en shock, piensas que es un calentón y que se va a arreglar. Lo peor fue ver que iban pasando los días y que no había respuesta (...) El mensaje es cruel y no creo que Edmundo sea un tío cruel", confiesa. Además, ha contado que le parece duro que Teresa no reciba ni un "feliz Navidad" por su parte.