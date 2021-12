Chabeli Navarro no puede más. Tras ser relacionada con Bertín Osborne y convertirse en protagonista indiscutible de numerosos titulares, la que fuera pretendienta de 'MyHyV' ha tocado fondo . La sevillana de 34 años no ha podido seguir fingiendo que todo va bien y ha roto a llorar desconsoladamente en su perfil oficial de Instagram.

A excepción de pequeñas pinceladas en las que la defendía su inocencia y dejaba claro que jamás se había considerado pareja de Bertín Osborne, con el que salía "con total normalidad", la protagonista de esta historia no se había pronunciado al respecto, hasta ahora. Completamente destrozada y con un hilo de voz apenas audible , Chabeli Navarro ha roto su silencio en redes sociales para dejar claro que estas últimas semanas se han convertido para ella en una auténtica pesadilla.

Tanto que, según explica, esta presión le está pasando factura en su estado de salud. "Me acaba de dar un ataque de ansiedad, estoy muy nerviosa. No sé si hago bien subiendo este vídeo", ha comenzado explicando la de Sevilla, que no ha podido evitar romper a llorar al hacer público este doloroso testimonio.