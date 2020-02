El hijo de Fani escribe una carta a Christofer: "Gracias a ti tengo muchas cosas"

A continuación, la actual concursante de 'Supervivientes 2020', que va a casarse tras volver de la isla, ha comenzado a leer la carta reconociendo que le parece increíble y mostrándose muy emocionada: "Quería decirte que eres el mejor papá del mundo porque gracias a ti tengo estudios, salud y muchas cosas: una litera, una familia muy buena…Aunque no tenemos mucho dinerito, sois honestos conmigo. Además, me da igual no ser rico, pero lucháis y lucháis para que consiga todo lo que quiero y necesito. Te quiero".