El joven Mateo cogió con ganas lo de la música, pero parece que su trayectoria se quedó atascada en 2018. En julio de 2016 sacó su primer single ‘Magia’, un primer intento con el que inauguró su cuenta oficial de Youtube que superó las 100.000 visualizaciones. Un año después, publicaba su versión de la exitosa canción de C. Tangana ‘Mala Mujer’, que sirvió como calentamiento para el lanzamiento más delante de ‘Si quieres saber’, un single más consolidado con videoclip incluido con el callar bocas con frases como “tu no creías / que supervivientes ganaría” o “ya no soy un crio / todo lo que yo he tenido / me lo he ganado solo / tengo los billetes y a nadie le fio”. El single salió en 2018, fecha de fin de su carrera musical hasta el momento.