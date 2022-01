Cristina Porta no para de ser noticia tras su salida de ' Secret Story '. Lejos de dejar de ser juzgada tras el fin del programa, la periodista deportiva ha revolucionado las redes sociales tras publicar una polémica foto en la que ha dejado sin palabras a sus seguidores, que no han dudado en comentar su brutal cambio físico . Muy indignada por los contantes insultos que está recibiendo por su asombroso aspecto, la periodista deportiva ha estallado públicamente contra las críticas , lanzando un contundente mensaje a todas aquellas personas que intentan acomplejarla por ello.

Todo ha comenzado cuando la exconcursante de 'La casa de los secretos' ha compartido una comentada foto a través de su perfil de Instagram. En cuestión de minutos, la publicación se ha llenado de comentarios de sus seguidores, que no han podido evitar señalar lo espectacular que aparece en ella. Pero no todo han sido halagos, y es que muchos usuarios de la red social han asegurado que Cristina está totalmente irreconocible tras su salida del reality show , criticando duramente el uso que la periodista está haciendo del Photoshop, los filtros y los retoques estéticos.

"Estás espectacular", "esta mujer es una diosa", han comentado algunos de sus followers. Por otro lado, muchos otros usuarios están impactados por el aspecto de la novia de Luca Onestini y no han dudado en dejar constancia de ello. "¿Puede tener más filtros esta foto?", "Se te fue la mano" o "No sé sabe si eres María Pombo o tú" han sido solo algunos de los comentarios que los detractores de Cristina han dejado en la publicación.

Algo que no le ha hecho nada de gracia a la protagonista, que no ha podido evitar estallar públicamente, respondiendo a todos aquellos que no paran de meterse con su físico. A través de su perfil de Twitter, la catalana ha escrito unas contundentes palabras, mostrando su opinión acerca de esta nueva polémica en las que se ha visto envuelta.