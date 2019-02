Cómo y cuándo se conocieron: Descubrimos a Daniel Illescas, el novio de Laura Matamoros

Para muchos es un gran desconocido pero para otros Daniel pertenece a la lista de influencers a los que siguen con devoción para ver todo lo que hace. El joven reside en Barcelona, tiene 25 años (26 cumplirá el 15 de marzo) y tiene más de 650.000 seguidores en Instagram (número que seguirá creciendo tras hacerse público su noviazgo con Laura Matamoros ), red social que utiliza, junto con Youtube, para ganarse la vida. En la red de vídeos, el joven tiene más de 100.000 suscriptores que miran atentos cada domingo los viajes, planazos y deportes de riesgo que practica y cuelga. Vamos, el típico 'millenial' que no puede vivir sin redes, pero que también trabaja como modelo, profesión que comenzó a los 14 años de edad.

El joven triunfa en Instagram y Youtube

En su perfil de Instagram, además de quedarnos en 'shock' por culpa de su mirada picarona, tan sólo encontramos posados y campañas para las marcas que confían en él como imagen para vender toda la 'new collection' de cada temporada. Imágenes cuidadas que reflejan todos los lugares que visita debido a su profesión.

Realizó un voluntariado en Kenia con una asociación

Y no sólo en Instagram, porque en Youtube también podemos ver lo viajero que es el joven que ha enamorado a Laura Matamoros. En sus vídeos podemos ver que Daniel es todo un apasionado de los viajes, de los deportes de riesgo ¡pero también un chico comprometido! La parte más humana del joven se ve retratada en un viaje de voluntariado que realizó a Kenia gracias a la Asociación Índigo. "La tercera parte de mi voluntariado en Kenia ya está aquí. No puedo dejar de emocionarme cada vez que veo estas imágenes. Un viaje muy intenso, lleno de momentos espectaculares, con personas increíbles y con las emociones al límite. No todo ha sido tan bonito como parece y en este vídeo os dejo algunos de los momentos más difíciles", ha comentado en la descripción de uno de los más de diez vídeos dedicados a esa experiencia.