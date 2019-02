María Lapiedra anuncia su ruptura con Gustavo González: “Me ha humillado”

telecinco.es

María Lapiedra ha anunciado en exclusiva para 'Lecturas' que ha roto su relación con Gustavo González. Decepcionada y habiéndose sentido humillada, María Lapiedra ha revelado lo que jamás había contado sobre su relación con el colaborador de 'Sálvame'.

En la entrevista, María Lapiedra ha contado todos los detalles que la han llevado a tomar esta drástica decisión. Además, ha revela el lado más oscuro de su relación así como todo lo que no se había atrevido a contar hasta ahora. "Estoy muy triste, muy dolida con Gustavo, muy decepcionada. Antes de tomar esta decisión, he sufrido mucho. He pasado tres días sin poder dormir, sin parar de llorar, amargadísima".

"Gustavo solo me ha querido por el sexo. Me siento menospreciada", explica María. María Lapiedra ha contado los cambios que se produjeron en la intimidad sexual que han compartido desde que pasaron de amantes a pareja. Además, se lamenta de lo mucho que ha sufrido en esta relación de un año , explica María.

El tema sexual entre María Lapiedra y Gustavo ha sido uno de los más tratados a lo largo de esta entrevista: "A Gustavo le gusta demasiado el sexo. Quiere a todas horas. No me respeta, siempre tengo que tener ganas", ha explicado María.

María ha sido la que ha dado el paso de romper con Gustavo: "Él me dijo también que volver sería absurdo. Son muchos disgustos. Ya no puedo más". Además, ha habido un suceso que ha tenido lugar que ha sido uno de los detonantes para romper su relación: "Estaba invitada al cumpleaños del padre de Gustavo. Hacía dos semanas que yo había dicho que iba pero tres días antes los hijos dijeron que iban a ir y ya no estuve invitada. Gustavo me invitó y me desinvitó (llora). Me derrumbé".

María y Gustavo mantuvieron su relación en secreto durante ocho años. Desde que hace uno se hizo todo público, a María no le ha gustado la actitud del periodista, a quien acusa de no haber luchado por su amor y de no haberla valorado nunca. "Estoy harta", asegura.

Los titulares de María Lapiedra tras romper con Gustavo González

-"Sus amigos me contaron que él les decía cómo hacíamos el amor aquí y allí"

-"La ex de Gustavo fue consciente de que yo existía desde el primer año"

-"Gustavo hablaba pestes de su ex"

-"Me tuvo ocho años en la sombra, casi sin salir de la cama"