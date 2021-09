Diego Matamoros se ha sometido a un cambio de look radical que no ha dejado indiferente a nadie. Tras lanzarse a decolorar su cabellera hasta lucirla de color blanco platino, el hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores ha sorprendido a sus seguidores atreviéndose a teñirse el pelo de color azul .

Desde luego, no hay nada que se le resista al exconcursante de 'Supervivientes'. Desde que pusiera fin a su relación con Carla Barber, el influencer no ha dejado de probar cosas nuevas, abriéndose todo tipo de puertas hacia una nueva y satisfactoria vida. Tanto es así, que en estos últimos meses no ha sido raro verle reflexionando sobre sus sentimientos, las experiencias y el paso del tiempo.