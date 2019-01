Elo 'MyH' presenta a Liam, su bebé recién nacido: “Ha sido un momento mágico”

El día ha llegado, Elo y su chico ya son padres y, muy ilusionados, han compartido la noticia a través de Instagram y las primeras imágenes con el pequeño. Además, la expretendienta de 'MyHyV' ha compartido una bonita reflexión en la que ha contado todos los detalles del parto: "Gracias por tanto amor, Liam vino perfectamente. Llegué al hospital por manchado y contracciones leves a las 11:30 y a las 16:50 nuestro príncipe estaba aquí. Ha sido un parto maravilloso sin dolores. No mes esperaba que pudiese ir tan bien. Dilaté rapidísimo y tan solo empujé durante 20 minutos. Mi bebé me absorbió, no podía dejar de mirarle...Ha sido un momento tan mágico que olvidé por completo lo demás. Por eso escribo este texto ahora. Gracias, os adoro".