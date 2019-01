Tatiana Delgado recibe duras críticas por su último vídeo llorando en Tailandia

telecinco.es

La que fuera finalista de 'Supervivientes' 2011 ha sorprendido con su último viaje a Tailandia. Tatiana Delgado se mostraba muy afectada y, sin poderlo evitar rompía a llorar al no encontrar a los elefantes en el estado de libertad que ella habría esperado. Su denuncia pública no ha tardado en hacerse viral en las redes.

Hay viajes que te marcan y cambian y eso es lo que ha vivido Tatiana Delgado en propia piel en su última experiencia mochilera. La carismática bailarina llegaba a Tailandia esperando conocer la cultura, gastronomía y a los habitantes, pero se ha topado con algo que, no le ha gustado en absoluto y le ha hecho llorar abiertamente en el que se conoce como el país de las sonrisas. Si quieres ver el vídeo de Tatiana, ¡dale al play!

Muy tocada por el triste hallazgo, Tatiana decidía compartir ese duro trance en su cuenta de Instagram y relataba a sus seguidores la imagen horrible con la que se había encontrado:

"Quiero que veáis algo porque a mí no me parece muy normal" y al decir esto señalaba a los cinco elefantes que se encontraban detrás de ella y que estaban atados con un hierro y en un espacio demasiado reducido para poder moverse con libertad.

Con la voz quebrada y sin poder contener las lágrimas, Tatiana seguía haciendo pública su denuncia en las redes: Aquí les tienen para hacerse una foto y que la gente deje dinero. Yo no voy a pagar evidentemente para esto porque pensaba que iba a venir a un sitio bonito en la selva donde estuvieran tranquilos, pero me parece un poco fuerte y que no tienen casi espacio. No lo veo muy humano la verdad".

Sin embargo, aunque su confesión era muy aplaudida por parte de sus seguidores, también Tatiana tenía que hacer frente a duras críticas al considerar que tanto la denuncia como sus lágrimas "eran falsas y puro postureo para conseguir likes fáciles".

Al ver que se ponía en duda sus lágrimas y el sentido de su publicación, Tatiana Delgado daba una respuesta contundente a los hater que habían malinterpretado su intención:

"Madre mía algunas personas, ¡qué enfermas están! Que si no lloro de verdad, que si la explotación de los niños... Lo he hecho para ayudar y llevo un día de mierda. Me he quedado en chock con esto. Si queréis pensar retorcidamente porque sois personas enfermas como he dicho antes, ¡¡es vuestro problema!!"

Y tras esto daba las gracias a todos los que sí habían entendido sus palabras y le habían ayudado a la difusión del mensaje: "Se debe ayudar como sea, no mirando hacia un lado. Yo lo hecho porque me he sentido muy mal ❤️", y tras esto último Tatiana intentaba zanjar una polémica que, ya era carne de cañón en las redes sociales.

