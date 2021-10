"Me lo voy a tomar con calma. No me voy a casar, eso os lo puedo asegurar , pero al final yo soy intensa y no voy a perder el tiempo", dice mientras matiza su frase con un "por ahora". Unas palabras con las que por el momento se cierra en banda al matrimonio, pero tras las que quizás cambie de opinión con el paso del tiempo.

No obstante, y aunque su vida parezca ser de color de rosas con su pareja, la exmujer de Diego Matamoros no quiere un segundo matrimonio y estaría dispuesta a dejar plantado a su novio si este se lo pidiera: "Me da igual si él quiere casarse o no. Lo siento, pero no me voy a casar. Que no me lo pida, ni hinque rodilla, porque le voy a decir que no".