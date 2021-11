"No es una parte que quiera olvidar, pero intento no pensar en ello. Me remueve mucho. Fue un mazazo brutal. Yo tenía dos niñas y mucho miedo. Volver a casa con las manos vacías fue una tristeza que aún recuerdo como si fuera esos días", ha contado entre lágrimas la hija de Bertín tras ver el vídeo promocional de la campaña.

Unas palabras que la exmujer de su padre ha recogido, relatando la dura experiencia que vivió con Kike, que además de prematuro, nació con una lesión cerebral. A mí me ha emocionado igual que a Eugenia ver a esos bebés. Han pasado 14 años desde el nacimiento de Kike y aún recuerdo a mi chiquitín. Mi prematuro de veintinueve semanas está enorme. Hoy le he hecho una foto. Es algo que no te esperas. Afortunadamente los bebés muchas veces no tienen secuelas. Y pasas tiempo esperando que se estabilice. Mi planteamiento era aprender cómo cuidarlo. Las enfermeras me enseñaron a lavarlo en la incubadora".