En México ha presentado algunos de los talents y realities más vistos del país y en Miami se ha consolidado como habitual de los magazines. Sin embargo, estando en la cresta de la ola decidió volver a España: “Cuando has pasado varios terremotos y tienes que dormir con una mochila de emergencia por si salta la alarma sísmica, cuando has visto morir a algunos amigos por la delincuencia o has pasado solo en casa una pandemia pensando en que tu familia está al otro lado del mundo… Todo eso hace mella y decidí que quería regresar a España”, explica.