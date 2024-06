Blanca y su prole tienen ubicado su “cuartel general” en El Puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz. Según hemos podido ver a través de sus redes sociales y también en algunos vídeos de Youtube de sus entrenos, los Halcón-Manchón residen en una vivienda muy acogedora repleta, como no, de detalles surferos.

Cerca del mar y con unas vistas impresionantes, la familia se trasladó a esta casa cuando Blanca estaba embarazada de sus gemelos: "No sé porque todas las embarazadas decidimos hacer mudanzas embarazadas. Yo porque me vienen dos babys por sorpresa y he tenido que adelantar todo lo que tenía pensado hacer para dentro un par de años. Casa nueva en el Puerto de Santa María y mudanza en Sevilla. Es como ilusión increíble y muerte a la vez", compartía con su comunidad en febrero de 2023.