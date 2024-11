Andi, como la conocen en su círculo más cercano, es empresaria e Influencer y amante de la moda y del diseño, no solo es su pasión, sino que también es su profesión. La joven de 27 años es directora de arte de la firma de ropa española Lamarel y también de The Sunset Studio además de ilustradora freelance para la revista GQ.

Viajera, fiestera, amiga de sus amigas y muy cerca de su familia. Para Andi la vida no sería lo mismo sin lucir siempre los últimos modelos y los complementos del momento. No puede resistirse a las delicias culinarias de nuestro país y de los que visita y compartirlo con sus más de 50 mil seguidores en redes sociales. Toda una influencer que siempre tiene el look perfecto para cada ocasión.