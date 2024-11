Lourdes confió su vestido al Atelier Pronovias según los bocetos de un traje nupcial que ella misma dibujó cuando tenía solo diecisiete años . "Me casé con el vestido de mis sueños y disfruté muchísimo todo el proceso de creación. Era un diseño de inspiración años 20 realizado en crepé de seda con encaje superpuesto en el cuerpo, cristales bordados, manga larga hasta la muñeca, escote en V y una falda muy fluida. La bordadora fue la misma que bordó el vestido de novia de la reina Letizia en Barcelona. Nada de transparencias ni de paillettes. Como me casé por lo civil fui sin velo y tampoco llevé tiara".

Sandalias blancas de medio tacón de Pura López, pendientes isabelinos de perlas y brillantes de su abuela Maripepa, y el ramo de nardos, jazmines y buganvillas completaron el look nupcial de la novia. "Para el peinado me decidí por una trenza semideshecha, muy ligera, obra de mi peluquera Carmela Domínguez, igual que el maquillaje, en tonos muy suaves. Lo que no se me pasó por la mente fue llevar las uñas pintadas de rojo. Fran las odia", aseguraba Lourdes Montes en su día.