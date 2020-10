“Siento saludaros así, pero no están siendo ni mis mejores días ni mi mejor semana. Me estáis preguntando desde hace tiempo que cómo estoy, y no estoy en mi mejor época”, ha comenzado explicando al inicio de su último vídeo de ‘mtmad’. Sin poder evitar llorar, Fani ha desvelado que se está replanteando su vida, su futuro y su relación.

Aunque ha asegurado que quiere mucho a Christofer y que es un hombre muy importante en su vida, ha tomado una decisión que ha querido compartir con todos sus seguidores. “Al final le he protegido tanto a él que me he desprotegido a mí misma. Haberle sido infiel públicamente me ha llevado a estar mal psicológicamente y físicamente”, ha confesado antes de anunciar una importante noticia.