Además, Fani ha querido agradecer públicamente el trato recibido por el equipo de profesionales del Hospital Universitario HM Puerta del Sur, situado en Móstoles. “ Tanto los cirujanos como las enfermeras y los auxiliares se han portado muy bien . Son todos unos profesionales. Me quito el sombrero. Han cuidado muy bien de Christofer y se lo agradezco muchísimo”, ha expresado mostrándose muy contenta.

Christofer cuenta los detalles de su operación

Christofer ya ha recibido el alta hospitalaria y se ha pronunciado sobre su operación a la salida del hospital. Esto ha sido lo que ha dicho al ser preguntado por los reporteros de 'Europa Press': "La intervención sido muy cortita. Me han abierto, me han limpiado todo y ahora a casa con el tratamiento que me han mandado. Llevo desde el día 15 a dieta blanda".