"Se me complicó un poco. (La intervención) ha sido cortita, me han abierto, me han limpiado todo y ahora a casa y con el tratamiento que me han mandado. Ahora a dieta. Llevo 15 días a dieta blanda, parece que estoy en Supervivientes", decía antes de reconocer que le dolían mucho los puntos y que antes de ser intervenido se había asustado mucho porque apenas podía respirar y tenía la lengua hinchada.