Fani rompe su silencio y se sincera sobre su pasado: "Tuve que denunciar a mi ex por malos tratos"

Tal y como ha explicado, desde muy pequeña las cosas no han sido nada fáciles para ella y su vida ha estado repleta de obstáculos, algo que ha hecho que se convierta en la mujer "fuerte" que es en la actualidad. Asegura que su infancia fue un infierno debido a una pareja que tuvo su madre. A causa de esto, tuvo que vivir en diferentes hogares.

Fani 'La isla de las tentaciones' confiesa que sufrió malos tratos

Fani también ha aclarado la relación que tiene su hijo con su propio padre y ha confesado el infierno que vivió: "Mi hijo ha vivido situaciones muy duras, no lo voy a obligar a tener contacto con él (...) Le tuve que denunciar por malos tratos, con pruebas médicas de por medio: moratones, golpes en la cabeza. Lo pasé muy mal, viví situaciones muy graves".

Según cuenta, su ex se saltó la orden de alejamiento y le amenazaba: "Cuando terminó la orden de alejamiento, dejó de pagar la pensión. Aún así, yo dejaba que se llevara al niño". Ahora, cuenta que su hijo no quiere verlo: "Me llamaba llorando, quería venir a casa" .