Rocío Carrasco pierde el juicio contra Olga Moreno, la mujer de Antonio David

La versión de Olga Moreno sobre Rocío Carrasco

Olga ha hablado en muy pocas ocasiones para contar su verdad acerca de la disputa que mantiene su esposo con la que fuese presentadora de ‘Hable con ellas’. La última vez que se pronunció fue en el plató de ‘Sábado Deluxe’, donde comentó que deseaba que Rocío recuperara la relación con los hijos que mantiene con el ex guardia civil, Rocío y David. "Me encantaría que llamara a sus hijos. Ellos esperan su llamada. No entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza”, confesó a Jorge Javier.

Por otra parte, la hija de Pedro Carrasco decidió romper su silencio el pasado viernes en la inauguración del museo de su madre, donde aclaró que no había hablado jamás de este tema ni lo hará. "Lo voy a decir para que se sepa, no he hablado nunca de mis relaciones materno filiales, ni de las personas que han pasado por vida, y no lo voy a hacer ahora”, respondió tajante ante las preguntas de la prensa.