Fernando Boza, Nano en ‘LQSA’, cumple 18 años y está irreconocible físicamente: su vida detrás de la serie

Y no solo eso, Nano es un chico al que le gusta mucho viajar y es frecuente verle en sus redes buscando playas y atardeceres con los que decora su muro de Instagram. Sus horas libres están llenas de este tipo de fotos en las redes y de leer los comentarios que le ponen sus seguidores. Estos siguen muy atentos todos sus movimientos o sus cambios de look : desde el dejarse una incipiente perilla a lucir rizos con su larga melena que es como lleva el pelo en la actualidad.

Otra curiosidad que muestra lo lanzado que es esta joven promesa de la interpretación es que no solo ha probado el mundo de la publicidad y de la televisión, sino que también ha tenido su momento estelar en el mundo de la música dado que protagonizó hace once años un videoclip para una canción de un grupo de música electrónica sueco ('Magic' de The sound of arrows).