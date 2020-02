Fran Álvarez no pudo desintoxicarse porque inició una relación con una paciente

La inesperada noticia de su muerte dejó a todos conmocionados. Fran Álvarez , exmarido de Belén Esteban, fallecía este domingo a los 43 años de edad en su casa. Una vida llena de altibajos y marcada por sus adicciones, a las que siempre quiso enfrentarse. Hoy, la revista ‘Lecturas’ ha publicado el motivo por el que no pudo seguir con su rehabilitación y no logró desintoxicarse, algo que él mismo les contó.

Fran habló por primera vez de su dependencia hace cuatro años. En este momento ya se encontraba separado de la colaboradora de ‘Sálvame’. "Rocé el infierno con la bebida. Eso me llevó también a coquetear con otras sustancias. Fue mi mayor desgracia", se sinceraba en las páginas de esta publicación.

Un problema al que quiso poner solución acudiendo a ‘Proyecto hombre’, algo que no fue fácil para él. “El primer mes fue muy duro. Estaba aislado sin poder ver a mi familia. He llorado de rabia, de impotencia”, comentaba en su última entrevista. El camarero tuvo que abandonar el centro tras incumplir las reglas de la clínica al iniciar una relación con una de las pacientes. Un hecho que no quiso hacer público ya que mantenía la esperanza de volver a ser aceptado.