Gloria Camila reaparece y manda un mensaje: "En las buenas, en las malas y en lo que está realmente jodido"

Ahora, Kiko Jiménez, que ha soltado alguna perlita que otra de su ex, ha rehecho su vida de la mano de Sofía Suescun, con la que está viviendo un romance de película. Por otro lado, una Gloria más recatada, ha lanzado algún que otro misterioso mensaje pero ha decidido que no quiere entrar en una guerra con su ex y todo apunta a que tomará medidas legales tras sus declaraciones