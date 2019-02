Gustavo, tras su ruptura con Lapiedra: “Yo he podido con su pasado y ella no con el mío”

telecinco.es

El colaborador de 'Sálvame' ha explicado en Diez Minutos los motivos por los que ha roto con María Lapiedra. Gustavo González ha reconocido que es la mujer a la que más ha querido, pero que se ha sentido humillado, presionado y chantajeado por ella. El paparrazi ha reconocido que "la ambición desmedida de María ha roto su amor".

contaba los motivos que le habían llevado a acabar su relación con el colaborador de 'Sálvame', en Diez Minutos el paparazzi hacía lo propio y también explicaba su versión de la ruptura más televisiva (y probablemente televisada) después de la de Makoke y Kiko Matamoros. La historia de amor entre María Lapiedra y Gustavo González ha terminado. Si esta mañana nos levantábamos con la exclusiva de Lapiedra en Lecturas en la que,

En la entrevista, Gustavo ha comentado que la relación ha tocado fondo y ha hecho público cómo y porqué él tomó esa drástica y dolorosa decisión. Uno de los detonantes fue que María le ocultara el día de San Valentín que tenía una exclusiva y quisiera facturar con su relación: "La precipitación y urgencia de María por facturar ha desencadenado todo. Me da mucha pena. Pensaba que el nuestro era un amor unido por un hilo rojo invisible que creía irrompible. Su ambición desmedida lo ha deshilachado."

Pero no sólo las mentiras de María han hecho que Gustavo tome la decisión de acabar con su relación. El colaborador de 'Sálvame' también ha comentado, en las páginas interiores de la entrevista, que la verdadera causa de su crisis y su ruptura fue que Lapiedra no fue invitada al cumpleaños del padre de Gónzález: "El detonante fue el cumpleaños de mi padre. Mis hijos no pueden coincidir con ella y yo entiendo que necesitan tiempo. María se molestó porque no vino al cumpleaños, se sintió desplazada".

Gustavo, completamente devastado, ha comentado que María le ponía en una difícil tesitura entre ella y sus hijos: "No ha tendido puentes, como sí lo he hecho yo entre ella y su familia. No ha sido generosa . Yo no puedo elegir entre María y mis hijos. Antes sus enfados me producían ternura. Ahora hastío y hartazgo".

'Sálvame', que afirma que María es la mujer a la que más ha querido, ha explicado que ella no ha perdonado que tuvieran una relación clandestina durante ocho años: "ella no supera mi pasado. A ella jamás le he sido desleal. Yo he podido con su pasado y ella no ha podido con el mío. Tiene un ánimo de venganza que no entiendo. Se escuda en que ha estado ocho años esperándome. Además, el colaborador de

Con respecto a qué parte de la pareja ha tenido más culpa en el fracaso de su relación, Gustavo lo tiene claro: "Yo tengo la conciencia tranquila. Pero no es cuestión de quién lleva la razón, sino de si la relación es viable o no. Me da mucha pena, pero así no se puede seguir".

La versión de María Lapiedra tras su ruptura con Gustavo

María también ha hablado sobre su ruptura con Gustavo en Lecturas, pero ha explicado que ha sido ella la que ha dado el paso de romper con Gustavo: "Él me dijo también que volver sería absurdo. Son muchos disgustos. Ya no puedo más". Eso sí, en el suceso que ha provocado la ruptura entre ambos, los dos están de acuerdo, según ha comentado Lapiedra: "Estaba invitada al cumpleaños del padre de Gustavo. Hacía dos semanas que yo había dicho que iba pero tres días antes los hijos dijeron que iban a ir y ya no estuve invitada. Gustavo me invitó y me desinvitó (llora). Me derrumbé".

