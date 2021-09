Iker Jiménez se pone al frente de una nueva temporada de 'Cuarto Milenio' . Ya son diecisiete años en antena y al presentador de Cuatro no le faltan fuerzas para seguir investigando y atreviéndose a tocar desde fenómenos paranormales hasta acontecimientos que han marcado la historia. Su entusiasmo por querer saber más parece inagotable y para él nunca son suficientes preguntas.

Parece mentira que entre tantas horas de su impresionante trabajo de investigación, de no tener horarios para informar al espectador y de esas noches en vela recuperando los viajes a lo desconocido y la nostalgia en 'Milenio Live' a Iker Jiménez (y, a su mujer, Carmen Porter ) le queden fuerzas para poder dedicar tiempo a sus otras (y más desconocidas) pasiones.

No hay nada de oculto en el siguiente hobby del presentador de 'Cuarto Milenio'. Del tono serio y analítico que tiene en su programa o más familiar en las noches de 'Milenio Live', al periodista le cambia el rostro y se le dibuja una sonrisa increíble cuando se trata de hablar de fútbol . Es ahí dónde el otro Iker Jiménez entra en juego (y también en el propio terreno de juego cuando se pone).

El deporte rey es su otra gran pasión y, como no podía ser de otra manera, él no solo se ha informado, sino que también ha investigado todo lo que le que a este le rodea. De ahí que haya sido capaz de responder al mismísimo Florentino Pérez a su pregunta de por qué los jóvenes no se enganchan hoy al fútbol y también esté enseñando a otras generaciones el fútbol más vintage a través de su proyecto de Retrofútbol (que está relacionado estrechamente con la otra gran afición que viene a continuación...)