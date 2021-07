Como no podía ser de otra manera, esta publicación del presentador de 'Cuarto Milenio' no ha tardado en convertirse en un hervidero de comentarios cargados de cariño y buenas vibras: "Qué grande está", "no me cabe duda de que se convertirá en una persona sana y con valores", "el misterio es que da igual la edad que tenga, siempre será tu bebé" o "ya es una mujercita preciosa", son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación, que ya acumula cerca de 13.000 'me gustas'.