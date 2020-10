La novia de Kiko Matamoros nos abre las puertas de su impresionante vestidor

Después de este lavado de cara de su vestidor, la influencer ha podido por fin presumir de esta estancia de la casa que no conocíamos (¡hasta ahora!). Tal y como ella misma ha explicado en una serie de stories, esta organización al más puro estilo Casa Real ha corrido a cargo de la empresa en la que trabaja una íntima amiga suya.

“Se dedican a hacer cambios de armario para gente que tiene vestidores muy grandes o que no tienen tiempo para organizar su ropa y tienen el armario hecho una caquita, como lo tenía yo…que no sabía ni lo que tenía ni lo que me podía poner”, ha reconocido entre risas la novia de Kiko Matamoros.