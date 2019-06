Indhira 'GH' inaugura el verano con un espectacular posado en bikini

Han pasado diez años desde que Indhira se diera a conocer en 'Gran Hermano 11'. Sin embargo, no hay publicación en sus redes en la que no encontramos un aluvión de comentarios preguntándole si algún día volverá a la televisión... Y es que sus 'fans' se mueren de ganas de volver a verla concursando en algún 'reality': "Gracias a todos, a los que conozco y a los que no. Espero que Dios os devuelva esas buenas palabras que me regaláis. Me gusta subir alguna foto a veces por aquí. No entra en mis planes ningún otro tema de TV. Me preguntáis mucho y no es un tema tabú, pero es un pasado remoto. Ahora mi vida es mucho más simple ... Un besazo muy grande", escribía Indhira sobre su posible participación en otro concurso.