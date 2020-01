Isa Pantoja y Asraf Beno pasan su primer aniversario juntos: "Celebrando un año con mi amor"

La hija de Isabel Pantoja se ha ido hasta Andalucía para disfrutar junto al modelo de unos relajantes e insólitos baños árabes. Según publica la revista 'Qué me dices', la pareja se habría bañado en vino para disfrutar de las propiedades antioxidantes y purificantes que tiene esto en la piel. Además, no se habrían sumergido en un vino común y barato, sino que no han escatimado en gastos y han sentido el Ribera del Duero en cada poro de su cuerpo.