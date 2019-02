Iván Avatar 'MyH' anuncia su boda y muestra la increíble pedida de mano

Con un precioso texto que ha acompañado con numerosas fotos del momento, el extronista de 'MyHyV' ha compartido con todos sus seguidores esta bonita noticia . Además, Iván Avatar también ha contado lo que ocurrió el día que le pidió matrimonio a su chica Haizea, una historia que no olvidarán nunca.

"Honestamente era algo que no quería hacer público, ya que hay cosas de la esfera personal de cada uno que no creo que sea conveniente compartir, pero debido a circunstancias sobrevenidas me veo en la obligación de ello... Como muchos saben, mi amada (@haizeasalgado) y yo nos fuimos a Gran Canaria a pasar unos días de 'supuestas vacaciones' (o eso creía ella), pero realmente la intención de ese viaje era claramente otra... Nada más aterrizar, le cogí la mano y nos dirigimos a las emblemáticas Dunas de Maspalomas donde, en la duna más alta de todo el paraje, le pregunté: ¿Quieres ser mi prometida?, a lo que ella contestó: Sí, quiero", ha confesado el extronista de 'MyHyV'.