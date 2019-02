Verdeliss comunica una nueva noticia de su hija prematura: “Miren se enganchó exitosamente al pecho”

"Lo asumimos como un entrenamiento, puesto que se cansa enseguidita y se adormece...pero ha sido tan emocionante sentir fusionarnos por primera vez ❤️ Anhelaba este instante, pero a la vez me invadían muchos miedos ¿Seré capaz, rechazará el pecho, se atragantará, me hará daño, me agobiaré, lo hará el bebé...? Gracias de corazón a los pediatras y en especial a las enfermeras de @quironsalud San José por tantas charlas de aliento, por sostenerme en mis momentos débiles, por comprenderme y saberme guiar con tanta sabiduría. Antes eran ángeles, ahora además son magas jeje!", ha continuado la exconcursante de 'GH VIP'.

La cosa no ha quedado ahí y Verdeliss ha querido contar más detalles de esta bonita imagen: "Minutos antes de esta foto, la enfermera nos animó para tomarnos a solas el ratito de lactancia...apartándose con mucha dulzura. Pero después de un rato sin atisbo de interés de Miren para mamar, volvió a acercarse y me preguntó si quería ayuda. ¡Dicho y hecho! Unos toquecitos en el mentón, un apretón aprovechando una buena bocanada y este bebé succionando como si no hubiera un mañana. Son magas...lo he dicho ya? GRACIAS".