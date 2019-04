Ivy y Carlos 'GH' posan juntos con su bebé por primera vez: "Tú, Martina"

Ivy también ha querido compartir la imagen de su bebé en su habitación con una bonita reflexión de cómo han vivido esta primera semana, en la que no todo ha sido de color de rosa, con la llegada de Martina. "Una semana... una semana difícil, llena de altos y de bajos; una semana en la que te has sabido adaptar al mundo de una manera increíble. En una semana me lo has dado todo. Gracias por regalarme un millón de sonrisas", ha comentado la exconcursante de 'GH' junto a la fotografía de la pequeña.

Las primeras palabras de Carlos 'GH' a su pequeña Martina

Tan sólo unas horas después de dar a luz, el propio Carlos compartía una imagen de la pequeña Martina y contaba lo feiz que estaban. El exconcursante de 'GH' hablaba de un torbellino de emociones díficiles de explicar en unas palabras. "Larga espera y yo sigo en una ☁️ de emociones y amor, sentimientos indescriptibles y que quiero mostraros en estas preciosas fotos del primer día de nuestra hija. Haciendo abuelos y bisabuelos a nuestros padres espero disfrutar como ellos me decían, de lo que viene a continuación. Te quiero pequeña 😍🍼 Thanks a lot to everyone on the R.P.A Hospital who made posible this dream ", finalizaba la dedicatoria de Carlos a su primera hija. Aquí tienes la primera imagen de la pequeña: