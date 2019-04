Oriana y Luis Mateucci reaparecen juntos y en buena sintonía: "En el fondo es buen tío"

No pueden estar juntos, pero al parecer tampoco separados del todo. Oriana y su ex Luis Mateucci han reaparecido de una forma bastante más amigable que a la que nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos y ese encuentro ha abierto todo tipo de especulaciones sobre una posible reconciliación a la vista de la pareja.

La relación entre Oriana y su ex Luis Mateucci parece que ha limado alguna que otra aspereza y por extraño que parezca han aparecido juntos y en buena sintonía . El que fuera novio de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido un bonito detalle con Oriana y esta no ha dudado en hacerlo público con un comentarlo en su cuenta de Instagram.

Y si son famosos sus encontronazos, el último en el gimnasio, en el que Oriana no dudaba en gritar a "pesteuci" que abandonase el mismo para no coincidir juntos, en esta ocasión se les ha visto con cierta complicidad y hasta buena sintonía a la pareja y por ello la extronista le ha dedicado unas bonitas palabras:

Del mismo modo, su ex Luis Mateucci también ha querido compartir el encuentro y no ha dudado en mimar a la perra de su ex no solo con su regalo sino también con una tanda de cuidados entre los que ha destacado el corte de bigotes y, claro con tanto mimo al final parece que Coqui se ha decantado más por pasear con él y obviar los gritos con los que la extronista de 'MyHyV' le llamaba.