Mila Ximénez, muy dura con Sofía Suescun: "No proyecta ninguna felicidad y nos contagia esa angustia"

Mila ha sido muy clara diciendo lo que piensa sobre la exconcursante de 'GH', sobre la que piensa que "es bellísima, pero su gesto agrio y ese levantamiento del labio superior cuando clava su aguijón le afean de una manera extraordinaria". La colaboradora de 'Sálvame' piensa que Sofía no ha debido vivir una infancia y una adolescencia fáciles y eso es lo que le lleva a tener unas armas "que le hacen parecer una mujer amarga cargada de crueldad".

Para Mila Ximénez, Sofía Suescun contagia su angustia y no proyecta felicidad. "Sus conflictos están llenos de amargura y los resuelve como una anciana cargada de fracasos. Verla me produce una tensión que me agarrota", explica.