La extronista de ‘MyHyV’ ha respondido a las distintas preguntas que le han hecho sus seguidores a través de Instagram y les ha sorprendido confesado que actualmente está soltera . “Es la pregunta que más me hacéis. No, no tengo novio”, ha comenzado expresando.

La cosa no ha quedado ahí y la ex de Albert Álvarez ha querido dejar claro cómo se encuentra tras su ruptura con Danny: “Estoy en buen momento de mi vida. El tiempo siempre me da la razón. Me he quitado a personas de mi vida que no me estaban haciendo bien. Ahora mismo estoy feliz”.